Hersteller verspricht Krebsimpfstoff in 7 Jahren

Die Corona-Pandemie hat für einen Innovationsschub in der Wissenschaft gesorgt. Der breite Einsatz von mRNA-Impfstoffen beschleunigt nämlich die Hoffnungen, dass schon in absehbarer Zeit ein Vakzin gegen Krebs auf den Markt kommen könnte. Pharmariese Moderna will das sogar schon innerhalb der nächsten sieben Jahren schaffen.