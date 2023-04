Will Tridonic eine Betriebsrätin loswerden?

„Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich geh’ zum Betriebsrat“, bei solchen Aussagen geht durch so manchen Arbeitgeber ein Zucken. Schon allein beim Wort „Betriebsrat“ gehen manche reflexartig in Abwehrhaltung. Das muss aber nicht so sein. In den meisten Fällen funktioniert die Sozialpartnerschaft auf betrieblicher Ebene sehr gut. Ein wertschätzendes Miteinander trägt zu einem guten Betriebsklima bei, was sich wiederum in der Bilanz positiv bemerkbar macht.