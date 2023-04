3000 Euro Beute: Die Polizei sucht diesen Räuber

Der gesuchte Täter hatte, wie berichtet, das Lokal am Samstag, 18. März, in den frühen Morgenstunden überfallen, eine Angestellte bedroht und die Einnahmen erbeutet. Aufgefallen war der Unbekannte schon zuvor, als er das erste Mal mitten in der Nacht das Wettlokal in Oberwart betreten hatte. Offenbar wollte er den Tatort auskundschaften und etwaige Sicherheitssysteme ausspionieren. Der Gast machte aber für Personal und Publikum eher einen harmlosen Eindruck. Er trug Arbeitskleidung, ein wenig verschmutzt.