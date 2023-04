Austria: Erinnerungen an brutales „Trottel-Foul“

Lucas Galvao erneut verletzt (Muskelfaserriss in der Wade), James Holland Freitag beim 2:1 der Young Violets beim FAC erstmals im Frühjahr nach Verletzung im Einsatz - damit muss Austria-Trainer Michael Wimmer am Sonntag in Salzburg keinen Legionär auf die Tribüne setzen, zumindest Blickrichtung Österreicher-Topf gibt’s kein Kopfzerbrechen.