Hoffenheim gegen Schalke 04 - ab 19.30 Uhr LIVE

Nach dem vorangegangenen 3:1 gegen Hertha BSC gab es für die TSG erstmals seit August wieder zwei Bundesliga-Siege in Folge. Aber: Schalke ist das einzige Team, das in der Rückrunde noch ohne Auswärtsniederlage ist, hier gab es für S04 in der Fremde einen Sieg und drei Remis. Schalke kassierte auswärts sogar nur ein Gegentor (beim 1:1 in Augsburg), das ist der Bestwert aller Mannschaften in der Rückrunde.