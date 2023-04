Bitter! Saison-Aus für NHL-Youngster Marco Kasper

„Unter diesen Umständen geht es mir okay“, sagte Kasper in einer Reaktion auf die Diagnose. „Das Knie tut natürlich weh und es ist schade, dass ich die Saison nicht zu Ende spielen kann und noch dazu die WM verpasse.“ Detroit hat noch fünf Spiele in der „regular season“ und nur geringe Chancen auf das Erreichen der „post season“. Teamchef Roger Bader fühlte mit: „In erster Linie tut es mir für Marco leid, dass er nach seinem großartigen Debüt in der NHL die Saison nicht zu Ende spielen kann. Für das Nationalteam ist es natürlich sehr schade.“