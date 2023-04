Historisch! Marco Kasper (18) feiert NHL-Debüt

Nächster Höhepunkt einer steilen Karriere

Kasper war im NHL-Draft 2022 von den Red Wings an Nummer acht gewählt und an den schwedischen Topklub Rögle verliehen worden. Nach dem Aus im Viertelfinale der schwedischen Liga SHL am Sonntag vor einer Woche war der Stürmer von den Red Wings nach Nordamerika beordert worden. Am Freitag in Winnipeg war der Sohn des ehemaligen ÖEHV-Teamverteidigers Peter Kasper wegen einer leichten Verletzung noch nicht zum Einsatz gekommen, am Sonntag durfte er nun den nächsten Höhepunkt seiner steilen Karriere erleben.