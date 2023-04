Marquez: Erst Feuer-Drama, dann Pole-Position!

Marquez löste die brenzlige Situation in Q1, indem er seine Maschine schnell an einer Leitplanke abstellte. Die Sicherheitskräfte eilten zur Hilfe und konnten den Brand an der unteren Ölwanne löschen. Der Spanier stellte zuvor mit 1:47:317 auf der Strecke von Termas de Río Hondo eine neue Bestzeit auf und qualifizierte sich damit für den zweiten Quali-Abschnitt.