Werder Bremen gegen Hoffenheim ab 17.30 Uhr LIVE

Mit dem 3:1-Erfolg gegen Hertha BSC beendete Hoffenheim seine Negativserien von zuvor 14 sieglosen Liga-Spielen bzw. sieben Niederlagen in Folge. Gegen Werder Bremen will man ebenso Zählbares mitnehmen. Ein gutes Omen verspricht die Bilanz: Hoffenheim ist seit sieben Liga-Spielen in Bremen ungeschlagen (zwei Siege, fünf Remis).