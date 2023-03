Drama um Kostomarov: So steht es um Eiskunst-Held!

Doch mit der reinen Gesundung ist es nicht getan: Wie Konstantin Ternovoy, Leiter der Abteilung für medizinische Rehabilitation an der Kommunarka-Klinik, gegenüber „RIA Novosti“ erklärte, müsse man bereits an die Zukunft von Kostomarov denken. Und in dieser Zukunft könnte der Ex-Sportler mit neuartigen Prothesen an Armen und Beinen sogar wieder in den Sport zurückkehren. „Bionische Prothesen [im weitesten Sinn gedankengesteuerte Prothesen, Anm.) könnten eine Gelegenheit dafür bieten“, so Ternovoy.