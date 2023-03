Alcaraz bleibt auf Kurs zum „Sunshine Double“

Rybakina bärenstark

In der Frauen-Konkurrenz des Turniers bewies Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina erneut ihre starke Verfassung und zog ins Halbfinale ein. Im Viertelfinale hatte die Kasachin mit der Italienerin Martina Trevisan keine Mühe und gewann mit 6:3,6:0. Wie Alcaraz hatte auch Rybakina in Indian Wells gesiegt. Beide könnten in Miami das „Sunshine Double“ fixieren.