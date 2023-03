„Tausende Teilnehmer“: Klimaprotest am Wiener Ring

„Bundesregierung muss jetzt als Vorreiter auftreten“

Auch in Österreich schreite nämlich die Suche nach fossilem Gas ungebremst voran, so Greenpeace. Sowohl die OMV als auch der australische Konzern ADX Energy würden weiter in den klimaschädlichen Energieträger in Österreich investieren wollen. „Die österreichische Bundesregierung muss jetzt als Vorreiter auftreten, und ein Gesetz veranlassen, das diesen fossilen Verbrechen ein Ende setzt“, forderte Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin der Umweltorganisation.