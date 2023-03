Nun schießt sich Politik auf Landespolizeichef ein

Beim Landessicherheitsrat am 4. November 2022 war die Welt noch eher in Ordnung, doch nun nehmen der Linzer Stadtchef Klaus Luger (SPÖ) und die FPÖ (hier LH-Vize Manfred Haimbuchner) Landespolizeidirektor Andreas Pilsl in die Mangel. LH Thomas Stelzer steht sozusagen dazwischen. Als möglicher Vermittler?

(Bild: FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR)