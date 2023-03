Boxer warnt: „Ein Schlag - und ich bin blind“

Erstmals wird es auf Österreichs größter Boxveranstaltung drei Titelkämpfe geben. Während Gastboxerin Nicole Wesner versucht, ihren Weltmeistertitel zu verteidigen, will Michaela Kotaskova den vakanten WBF-Intercontinental-Gürtel. Abgerundet wird der Abend mit Marcos Nader und dem Kampf um den IBF-International-Titel. „Man sieht, wie sich das Boxen in Österreich im Allgemeinen weiterentwickelt. Frauen bekommen auch ihre Chancen. Die wurden bisher nicht so ernst genommen und jetzt kämpfen sie um Titel - das ist auch etwas cooles“, kann er gleich zwei weiblichen Titelkämpfen viel abgewinnen und ist sich siegessicher, dass die Titel im Hotel InterContinental bleiben werden.