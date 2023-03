2:3! Caps verbrennen sich beim Spiel mit dem Feuer

Schießen statt passen

„Bradley war über das Spiel gesehen dennoch unser Bester, dazu hat Sheppard das Spiel ab dem 1:2 dominiert“, analysierte Coach Dave Barr. Und trauerte in den Katakomben den vielen Chancen im letzten Abschnitt, in dem die 5100 Fans die Halle zum Tollhaus gemacht hatten, nach: „Weil wir mehr schießen müssen, in 2:1-Situationen viel zu oft den Pass gesucht haben!“