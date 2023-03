2:0-Führung! KAC ist gegen Salzburg aufgewacht

Die Rotjacken starteten aktvier als zuletzt in Salzburg - und hatten in Unterzahl durch Hundertpfund die erste Chance (6.). Danach konnte man sich auch immer wieder im Salzburger Drittel festsetzen, aber Strong schoss zu zentral. Die größte Chance hatte aber Salzburgs Paul Huber, aber KAC-Goalie Dahm parierte souverän (11.). Auf der anderen Seite gab‘s dann den roten Jubel! Nach einem schnellen Gegenstoß spielte Hundertpfund auf den Flügel zu Ganahl, der in die Mitte zu Postma - und der Kapitän knallte den Puck genau ins Eck zum 1:0 (14.). Dahm hielt dann auch noch einen starken Schneider-Schuss. Kurz vor der Pause legten die Hausherren nach: Nach einem tollen Vorstoß von Lessio spielte Bukarts scharf auf Haudum - der lenkte den Puck ins Tor zum 2:0.