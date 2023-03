Klimakrise und leere Kassen in Lech am Arlberg

Krone: Sie sind Mitglied der Gemeindevertretung in Lech, als einzige Vertreterin Ihrer Liste „Zukunft wagen“. Immer wieder gerät Lech in die Schlagzeilen. Was läuft hier anders?

Brigitte Finner: Eine Tourismusgemeinde wie Lech ist wirklich etwas Anderes, weil hauptsächlich Monokultur herrscht und nicht Diversität. Jeder ist im Tourismus tätig, wir brauchen uns gegenseitig nicht mehr so wie früher. Zudem hat sich Vieles reduziert, etwa das Angebot an Handwerksbetrieben oder Dienstleistern. Lech ist auch eine Schicksalsgemeinschaft. Wir haben keinen natürlichen Zuzug, man tritt hier ein Erbe an. Diese Erblast macht das Leben recht speziell. Und innovatives Denken setzt sich oft nur langsam durch.