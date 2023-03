Touristen sollen die Steiermark „erfahren“ können

Jo, wir san mitm Radl do! Immer mehr Touristen, die ihren Sommerurlaub in der Steiermark verbringen, wollen in die Pedale treten. Diesem Bedürfnis kommen auch die steirischen Touristiker nach, die am Freitag die Neuheiten für die Sommersaison präsentierten. So wird etwa in der bei Mountainbikern beliebten Region Schladming-Dachstein, wo es bereits viele Strecken für geübte Biker gibt, heuer auch ein familienfreundlicher Trailpark eröffnet, der auch für Einsteiger und Kinder geeignet ist. Im Murtal wiederum macht man sich unter den Rad-begeisterten Besuchern auf die Suche nach dem „King of Murtal“ und der „Queen of Murtal“.