Rekord von Kane: „Das bedeutet alles für mich!“

Erster Sieg der „Three Lions“ in Italien seit 62 Jahren

Auch Coach Gareth Southgate war von seinem Führungsspieler begeistert. „Dass er den Rekord angesichts der jüngsten Geschichte so gebrochen hat, ist ein Zeichen seiner Charakterstärke und Mentalität“, lobte Southgate. „Er ist ein brillanter Profi.“ Southgate selbst ist erst der dritte englische Teamchef, der es auf 50 Siege gebracht hat. Der Erfolg in Neapel war zudem der erste auf italienischem Boden seit 1961 und der erste Pflichtspielsieg gegen Italien seit 1977.