Coronavirus: Wiener Forscher finden Achillesferse

Unveränderte Stelle am Virus als „Achillesferse“

Interessanterweise handelt es sich um eine Stelle am Erreger SARS-CoV-2, die sich in den verschiedenen Virusvarianten (Delta, Omikron etc.) überhaupt nicht verändert hat, also eine sogenannte konservierte Stelle, berichten die Wissenschaftler im „International Journal of Molecular Sciences“.