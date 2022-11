Omikron-Vakzin wirkt auch gegen Coronavirus BQ.1.1

Die Coronavirus-Variante BQ.1.1 ist auch in Österreich angekommen. Eine gute Nachricht brachten Untersuchungen des US-Pharmakonzerns Pfizer am Freitag: Der mit Biontech in Mainz entwickelte bivalente Omikron-Impfstoff hilft offenbar auch gegen die neue Mutation, berichtete am Freitag das Deutsche Ärzteblatt.