Vierter Schüler gesteht falsche Bombendrohung

Die Serie an Bombendrohungen in Kärntner Schulen reißt nicht ab. Am Donnerstag mussten Schüler in Feldkirchen evakuiert werden. „Bei der Durchsuchung wurden von den Polizeikräften keine gefährlichen Gegenstände aufgefunden. Kurz nach 12 Uhr wurde das Schulgebäude wieder freigegeben“, erklärt die Polizei.