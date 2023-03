Iran empfängt Russland für Freundschaftsspiel!

Die Stimmung im Stadion war zu Beginn ruhig, nicht viele der insgesamt rund 80.000 Plätze waren belegt. Laut iranischen Medienberichten wurden einige hundert Tickets an russische Fans verkauft. Auch Frauen durften als Zuschauerinnen teilnehmen, anders als in den vergangenen Jahrzehnten. Auf Druck des Weltverbands FIFA war das Verbot in den vergangenen Jahren etwas gelockert worden.