Linzer bauen kompostierbare Roboter-Muskeln

Wichtiger Schritt zu mehr Nachhaltigkeit in Robotik

„Die Performance der biologisch abbaubaren künstlichen Muskeln ist damit so hoch wie jene von Aktuatoren aus nicht biologisch abbaubaren Materialien - was einen wichtigen Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit im Bereich der Soft-Robotik darstellt“, so Kaltenbrunner. Er sieht sie als „idealen Baustein für zukünftige biologisch abbaubare Roboter, weil sie leicht in verschiedene Systeme integriert werden können“. Das demonstrierten die Wissenschaftler, indem sie einen an einen konventionellen Roboterarm integrierten Greifer mit mehreren solcher künstlichen Muskeln ausstatteten.