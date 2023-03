Am Radar von Rangnick: Juwel schwört ÖFB die Treue

„Werde ich nie mehr in meinem Leben vergessen“

Der Linksfuß lebte sich bei Schalke 04 schnell in der Gastfamilie ein und sorgte auf dem grünen Rasen für positive Schlagzeilen. Im Mai 2022 hatte Osmani maßgeblichen Anteil am Triumph der U17 von Schalke im Finale der deutschen U17-Bundesliga-Endrunde. Beim 4:3-Sieg nach Elfmeterschießen über die Altersgenossen des VfB Stuttgart hatte er in der regulären Spielzeit zum 1:1 getroffen und verwandelte dann auch noch den entscheidenden Strafstoß. Sein bisher größter Erfolg: „Ein Gefühl, das ich nie mehr in meinem Leben vergessen werde!“ Von Nervosität keine Spur. „Beim Elfmeter habe ich zu mir gesagt, dass ich ihn auf jeden Fall reinmachen werde. Ich war auch sehr froh, den letzten Elfmeter schießen zu dürfen“, scheut sich Osmani auch nicht davor, Verantwortung zu übernehmen.