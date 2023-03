Christian Kern als SPÖ-Chef - ein Kompromiss?

In der Führungsdebatte der SPÖ werden die Rufe nach einer Alternative zu Doskozil und Rendi-Wagner nun immer lauter. Das Image beider Kandidaten sei viel zu geschädigt, um die Partei endlich wieder zu einen. Intern wird auch über ein mögliches Comeback von Altkanzler Christian Kern gesprochen. Was denken Sie darüber? Hätte er gute Chancen als Kompromisskandidat? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!