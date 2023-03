Auf den Spuren der Weltausstellung

HOTEL IMPERIAL AUF DER WIENER RINGSTRASSE

Unser Spaziergang führt uns abschließend in ein ganz besonderes Hotel, erbaut als Stadtpalais für den Herzog von Württemberg, der es allerdings nicht lange selbst nutzte, sondern bald weiterverkaufte, sei es weil der neu gebaute Wiener Musikverein ihm die freie Sicht auf den Wienfluss genommen hatte oder – wahrscheinlicher – weil die Ringstraße damals noch eine große, laute und staubige Baustelle war. Wie auch immer, am 28. April 1873 wurde es als neues Hotel pünktlich zur Wiener Weltausstellung in Anwesenheit von Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth feierlich eröffnet und wird bis heute – ein Intermezzo in der Besatzungszeit als Quartier für die sowjetischen Streitkräfte ausgenommen – als Luxus-Hotel genutzt. Staatsgäste logieren im Imperial, viele Prominente, das Gästebuch liest sich wie ein Who’s who der Geschichte, eine Aufzählung würde den Rahmen sprengen. Michael Moser, der 31 Jahre lang der Concierge des Imperial war und heute in seiner Pension gerne an seine Wirkungsstätte wiederkommt, kann viel erzählen, und wer Glück hat, erlebt eine spannende Hausführung mit ihm und seinen unzähligen Anekdoten – übrigens kostenlos, es reicht, wenn man dann in einen Kaffee, der nur 50 Cent über dem normalen Preis liegt, und vielleicht in ein Stück Imperial-Torte investiert. Also bitte keine Schwellenangst vor dem vielleicht luxuriösesten Hotel der Welt, einfach in dem prächtigen Ambiente einen Afternoon Tea genießen!