Adi Hütter lockt der „Kristallpalast“

Die Eagles holten zwar jetzt für den gefeuerten Patrick Viera Trainer-Legende Roy Hodgson zurück, aber nur, weil im Sellhurst Park Feuer am Dach ist. Nach zehn sieglosen Partien ist Crystal Palace wieder in Abstiegsgefahr. Der 75-Jährige kennt die Premier League in- und auswendig, braucht keine Eingewöhnungszeit, war auch schon von 2017 bis 2021 bei den Eagles tätig. Ein klassischer Feuerwehrmann.