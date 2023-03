Kardashian sieht schmollenden Messi abdampfen

Messi schmollt

Was sie vermutlich auch wahrnahm: Während fast die komplette PSG-Mannschaft nach Schlusspfiff auf dem Feld blieb, um sich von den Fans zu verabschieden, rauschte einer stinksauer ab: Lionel Messi. Der Superstars verschwand unmittelbar nach Spielende in der Kabine, die Mundwinkel weit nach unten gezogen, sichtlich schmollend. Dass ein Spieler nach Schlusspfiff in die Kabine geht - an sich nichts Ungewöhnliches, handelte es sich beim Hauptdarsteller nicht um Lionel Messi. Bei ihm reicht ein ganz normaler Akt, um auf Social Media Wellen zu schlagen. Und flugs gingen die Spekulationen los. Ob Messi mit PSG wohl scon abgeschlossen habe, wurde etwa gefragt und diskutiert.