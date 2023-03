„Der ganze Verein hat sich das so verdient!“

Unmittelbar nach Schlusspfiff holte Michael Wimmer seinen Sohn Max (den er eine Stunde später dann heim nach Dingolfing führte, heute ist ja wieder Schule) zu den Jubelfeiern mit den Fans auf den Rasen - der Deutsche hatte das geschafft, was zuletzt im Dezember 2018 seinem Landsmann Thomas Letsch gelungen war: Ein Derbysieg in der heimischen Generali-Arena. Dafür gab es erstmals „Wimmer“-Sprechchöre, „bedeutet mit sehr viel“, so der Trainer, „ich wusste zwar, dass sie gegen mich persönlich nichts hatten, aber wenn sie dann deinen Namen skandieren, dann bist du angekommen!“