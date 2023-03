Barisic zur Derby-Pleite: „Tore waren Geschenke“

Michael Wimmer (Austria-Trainer): „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, sind richtig gut ins Spiel gekommen und haben von der ersten Minute an gezeigt, was wir uns vorgenommen haben. Wir sind verdient in Führung gegangen. Nach der Pause hatten wir kurz Glück, im Gegenzug fällt das 2:0. Zum Schluss haben wir es gut über die Zeit gebracht. Die Pause tut einmal gut zum Durchatmen. Wenn man in die Kabine schaut, dann merkt man schon, dass bei der kompletten Mannschaft ein Riesendruck abgefallen ist, dass sie erleichtert ist. Ein Riesenkompliment der Mannschaft, wie sie damit umgegangen ist.“