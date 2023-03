„Nicht Shiffrins Talent“: Ski-Dame sagt „adieu“

„Ich hatte in meinem Umfeld schon ein wenig darüber gesprochen und meine Trainer wissen es seit Mittwoch“, schrieb sie unter eine auf Instagram gepostete Fotostrecke, die sie unter anderem in Jugendtagen, bei Olympia, oder mit Teamkolleginnen zeigt. „Ich wollte dies am Tag vor dem Rennen bekannt geben, weil ich es ein bisschen traurig finde, nach seinem letzten Rennen das Ende seiner Karriere anzukündigen“, so die Riesentorlauf- sowie Super-G-Spezialistin.