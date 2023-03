Schülerin postete einen Tag nach Mord Tanzvideo

Mit 30 Stichen getötet

Luises Leiche wurde am Sonntag in einem Waldgebiet nahe der nordrhein-westfälischen Stadt Freudenberg in einer Blutlache gefunden, nachdem sie mehr als 30 Mal mit Messern verletzt worden war. Die beiden Schülerinnen gestanden, wenige Tage nachdem Luisa tot aufgefunden worden war, dass sie das Mädchen am 11. März in einem Waldstück an der Grenze von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen erstochen hatten.