„Stupid Girls“-Video: Paris Hilton sauer auf Pink

In ihrer neuen Autobiografie „Paris: The Memoir“ schreibt die Unternehmerin: „Als alle über ein Sextape eines gewissen Teenager-Mädchens aus einer künftig erfolgreichen TV-Show schwärmten - ein Mädchen, das immer wieder betonte, dass sie nicht wollte, dass das Video veröffentlicht wird -, hieß es: Stupid Girl. Pink sang über ‚Ausgestoßene und Mädchen mit Ehrgeiz‘ und sagte: ‚Das ist das, was ich sehen will.‘ Aber sie wollte es nicht in mir sehen.“