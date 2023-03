1,4 Mio. Argentinier wollten die Weltmeister sehen

Das erste Länderspiel der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft um Superstar Lionel Messi nach dem WM-Triumph ist innerhalb kürzester Zeit ausverkauft gewesen. Kurz vor Beginn des Ticketverkaufs für das Freundschaftsspiel gegen Panama am 23. März im Estadio Monumental in Buenos Aires reihten sich 1,4 Millionen Menschen in der digitalen Warteschlange ein, wie der argentinische Verband mitteilte. Die 63.000 Tickets waren innerhalb von gut zwei Stunden vergriffen.