Anti-Piraterie-Koalition schaltet File-Hoster ab

„Großer Erfolg für Rechteinhaber“

„Die Piraterie untergräbt weiterhin den legalen Markt und die Investitionen in neue und spannende Inhalte. Diese Aktion ist ein großer Erfolg für die Rechteinhaber in Deutschland und auf der ganzen Welt, und wir sind stolz darauf, mit ACE zusammenzuarbeiten, um ihre laufenden Bemühungen zum Schutz des Urheberrechts und zur Bekämpfung der Piraterie zu unterstützen“, sagte Philipp Wohlfrom, Executive Vice President International Licensing und Head of Anti-Piracy bei Constantin Film.