Voestalpine: Faible für Zwerg mit St(r)ahlkraft

Aufsichtsrat entscheidet am Dienstag über grüne Zukunft

Mit den Vorarbeiten hat die Voestalpine am Werksareal in Linz längst begonnen - nun soll’s auch bald grünes Licht vom Aufsichtsrat für die Zukunftspläne des Stahl- und Technologiekonzerns geben: Am Dienstag entscheidet der Aufsichtsrat über das Projekt „greentec steel“, mit dem der Weg in Richtung CO2-neutraler Produktion eingeschlagen werden soll.