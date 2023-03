26.000 Dollar: Bitcoin-Kurs sprunghaft gestiegen

Der Bitcoin ist am Dienstagnachmittag im Vergleich zum Vortag um knapp 17 Prozent auf 26.200 Dollar (24.500 Euro) gestiegen. Am Wochenende wurde ein Bitcoin zeitweise noch für unter 20.000 Dollar gehandelt. Händler verweisen auf den nachlassenden Preisdruck in den USA. Dieser könnte im Zuge der neusten Inflationsdaten die „schwelenden Sorgen vor einer Tempoverschärfung im Zinserhöhungszyklus der Notenbank Fed lindern“, schreibt etwa Analyst Timo Emden.