Flugchaos beschert ÖSV-Skicrossern Monstertrip

Ein anderer Flug am Montag war nicht zu bekommen, weshalb Ofner und Co. die Nacht in London verbringen mussten und erst am Dienstag in Richtung Nordamerika abheben können.

Und das auch nicht direkt nach Toronto. Der einzige Flug, den man ergattern konnte, bringt das Team zuerst ins, 2150 Kilometer weiter westliche gelegene Denver (US-Bundesstaat Colorado), ehe es von dort in einem dreistündigen Flug zurück nach Toronto gehen soll. Dann sollten die Österreicher nach einem insgesamt fast 48-stündigen Monstertrip in Kanada gelandet sein. Sofern nichts mehr dazwischen kommt...