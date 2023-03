Tadej Pogacar triumphiert bei Paris-Nizza

„Ich bin Paris-Nizza noch nie zuvor gefahren. Es war immer ein Traum, das Rennen einmal zu gewinnen. Attacke ist die beste Verteidigung. Ich kenne die Straßen hier sehr gut vom Training und so wusste ich, wann ich angreifen musste“, sagte Pogacar, der zuvor die beiden Bergankünfte in La Loge des Gardes und auf dem Col de la Couillole gewonnen hatte. Insgesamt steht der Slowene nun schon bei neun Saisonsiegen, am Sonntag hielt er Vingegaard um 33 Sekunden auf Distanz. In der Gesamtwertung behielt er 53 Sekunden vor dem Franzosen David Gaudu die Oberhand. Vingegaard lag als Dritter 1:39 Minuten zurück.