Austria Klagenfurt gegen TSV Hartberg - ab 17 Uhr

Seine Mannschaft brachte sich mit zwei Siegen aus den jüngsten zwei Runden in eine gute Position. Dabei hatte das Jahr mit drei Niederlagen begonnen. „Wir hatten in der Vorbereitung Probleme mit schwierig bespielbaren Plätzen“, sagte der Wiener. Dennoch wurde die Trendwende geschafft. „Da ist zwar auch das Spielglück dazugekommen, doch das haben wir erzwungen.“ Nun haben die Klagenfurter ihr Schicksal selbst in der Hand. „Jetzt liegt es an uns, an der Einstellung der Spieler“, meinte Pacult.