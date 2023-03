Baustart für Siedlung mit winzigen Holzhäusern

Erst am Freitag, 10. März, erfolgte der Spatenstich für die ersten sechs Häuser. Die restlichen sechs werden in Angriff genommen, sobald zumindest Käufer für drei weitere Häuser gefunden sind. SP-Bürgermeister Erich Rippl ist zuversichtlich, dass der Baubeginn für diese Etappe nicht so lange auf sich warten lassen wird: „Dass der erste Teil so lange gedauert hat, liegt an den Teuerungen in vielen Bereichen. Der Preis für die Häuser musste mehrmals korrigiert werden.“