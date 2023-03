Jetzt geht auch noch beliebtes Grippemittel aus

Nach einem Snowboardwochenende mit Freunden kann man schon mal etwas angeschlagen sein. Doch Fieber und Schüttelfrost gehören nicht zu den üblichen Symptomen. Also gleich die Ärztin des Vertrauens kontaktiert. Das Urteil war schnell gefällt - grippaler Infekt. Ebenso schnell war auch das elektronische Rezept ausgestellt. Also nix wie rein in die Apotheke. Doch dann der Schock!