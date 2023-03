„Mental nicht mehr bereit“: ÖSV-Athlet hört auf

Schwere Knieverletzung

Doch kurz vor dem Auftakt der darauffolgenden Saison verletzte sich Lahnsteiner schwer am Knie und musste den gesamten Winter pausieren. „Bei meinem Renn-Comeback am Anfang dieser Saison habe ich dann ganz deutlich gemerkt, dass ich körperlich und vor allem mental nicht mehr bereit bin für diesen herausfordernden Sport“, schildert der Ebenseer, der neben dem Europacup-Gesamtsieg auch die Bronzemedaille bei der Junioren-Weltmeisterschaft 2016 im Riesentorlauf in Sotschi (RUS) zu seinen größten Erfolgen zählt.