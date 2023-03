Erneut Kritik an der sinnlosen Fuchsjagd in Wien

Landesjagdverband auf der Fährte der Tiere

So weit, so gut. Doch längst ist nicht alles zum besten. Denn der Landesjagdverband will sich an diese Reform nicht halten! Schwammige Ausreden der Weidmänner, wie der Fuchs würde das Niederwild ausrotten, sind längst wissenschaftlich widerlegt worden. Auch Forstdirektor Andreas Januskovecz bestätigt auf Anfrage der „Krone“, dass das Töten der Füchse absolut nicht notwendig sei, da sich die Bestände selbst regulieren, und man möglichst wenig in die Natur eingreifen sollte.