Welche guten Dinge hinterlässt die Pandemie?

Vor genau 3 Jahren, am 16. März 2020, startete in Österreich der erste bundesweite Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie. Diese Zeit hat unser Leben in vielerlei Hinsicht geändert und einige Einschränkungen mitsich gebracht. Um positiv damit abzuschließen, möchten wir uns heute aber auf die guten Veränderungen konzentrieren, die die Pandemie bewirkt hat. Sei es das gesteigerte Hygienebewusstsein, das dazu geführt hat, dass nun in Gesundheitseinrichtungen vermehrt Desinfektionsmittelspender zur Verfügung stehen, die vermehrte Achtsamkeit über unsere Gesundheit oder dass viele Betriebe die Möglichkeit zur Heimarbeit eingeführt haben. Vielleicht haben Sie auch persönliche Geschichten und während der Coronazeit ein neues Hobby für sich entdeckt. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!