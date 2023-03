Will denn keiner mehr Vollzeit arbeiten?

Österreich bei Teilzeit EU-Spitzenreiter

Österreich steht jedenfalls in Sachen Teilzeitarbeit an der Spitze der EU, noch höher ist der Wert nur in den Niederlanden und der Schweiz. Deswegen ist hierzulande die Zahl der gearbeiteten Stunden recht niedrig - und damit fehlen der Sozialversicherung und der Haushaltskasse wichtige Steuern und Abgaben. Viele Frauen haben allerdings auch gar keine andere Möglichkeit als die Teilzeit-Arbeit: oft fehlen Kinderbetreuungsplätze, um aufstocken zu können.