Heimsieg! GAK verschärft die Krise der Admira

Admira im Niemandsland

Für die Niederösterreicher setzte es bereits die fünfte Niederlage in Folge. Der Bundesliga-Absteiger aus der Südstadt dümpelt als vorläufiger Elfter im Niemandsland der Tabelle. Der GAK dagegen hat nach seinem 1:2 vergangene Woche beim Tabellenzweiten Horn wieder Hoffnung geschöpft. Routinier Michael Liendl und Co. haben vier ihrer vergangenen sechs Ligaspiele gewonnen - bei einem Remis und einer Niederlage. Am Freitag (20.30 Uhr) wartet ein Gastspiel beim Tabellennachbarn Vienna.