Fuchs im Finale: „Unfassbar! Ich pack’s nicht“

„Alter! Ich bin im Finale! Ich pack’s nicht“, jubelte der 27-Jährige, kurz nachdem er als Zweiter hinter Olympiasieger Lamont Marcell Jacobs (6,52) in den Endlauf aufgestiegen war. Die beiden ersten der Semifinals gelang damit der direkte Aufstieg in den Endlauf. Fuchs: „Ich bin unter den besten Acht in Europa. Ein Traum!“ Der für St. Pölten startende Sprinter unterbot seine heuer bei den Staatsmeisterschaften in Linz erzielte Bestzeit von 6,61 Sekunden um eine Hundertstel. „Unser Plan ging in dieser Hallen-Saison voll auf, von Rennen zu Rennen habe ich mich gesteigert und war beim Saisonhöhepunkt in Höchstform.“ Im Vorjahr hatte er nämlich, nachdem er den österreichischen 100-m-Rekord mit 10,15 egalisiert hatte, bei der EM in München nicht mehr die Topform gebracht. Jetzt klappte aber die Vorbereitung unter Trainer Patrick Saile in Zürich perfekt.