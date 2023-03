Aus gefragten Traumhäusern wurden Ladenhüter

„Wir hatten für die 14 Wohneinheiten in sieben Reihenhäusern 46 Interessenten. Da war die Entscheidung zu bauen einfach“, erinnert sich Wolfgang Modera, Geschäftsführer der Giwog aus Leonding ans Jahr 2021, als die Welt am Wohnbaumarkt in Oberösterreich noch in Ordnung war.